ZRAZILO ICH AUTO: Zranenia utrpeli dve ženy, jedna je ťažko zranená

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného ublíženie na zdraví.

Sabinov 4. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje nehodu, ku ktorej došlo v pondelok (3. 11.) okolo 19. hodiny v Sabinove. Osobné vozidlo viedla 75-ročná žena a na priechode pre chodcov došlo k zrážke so 70-ročnou a 68-ročnou chodkyňou. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, staršia z chodkýň utrpela ťažké zranenia, mladšia zranenia ľahkého charakteru.

Všetky tri účastníčky boli na mieste podrobené dychovým skúškam, výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne,“ uviedla hovorkyňa s tým, že presnú príčinu dopravnej nehody vyšetrujú. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného ublíženie na zdraví.
