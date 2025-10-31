< sekcia Regióny
ZRÁŽKA ÁUT V BRATISLAVE: Zranili sa štyri osoby
Prítomnosť alkoholu v dychu u oboch vodičov vykonanými dychovými skúškami zistená nebola.
Bratislava 31. októbra (TASR) - Vo štvrtok (30. 10.) došlo v Bratislave v blízkosti výjazdu na diaľnicu D2 v smere od Hodonínskej ulice k nehode. Podľa doterajších informácií vodička idúca po ceste II/505 v smere na výjazd na D2 nedala pri odbočovaní prednosť oproti idúcemu vozidlu. V dôsledku toho došlo k ich zrážke, počas ktorej sa v obidvoch motorových vozidlách nachádzalo spolu šesť osôb. V dôsledku nehody utrpeli ľahké zranenia vyžadujúce si ošetrenie štyri osoby. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Prítomnosť alkoholu v dychu u oboch vodičov vykonanými dychovými skúškami zistená nebola. Na nevyhnutne potrebný čas bol tento úsek neprejazdný, premávku usmerňovali dopravní policajti. Vyšetrovaním presných príčin, ako aj okolností tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave,“ doplnil Szeiff.
