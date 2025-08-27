Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZRÁŽKA ÁUT V PÚCHOVE: Nehoda si vyžiadala dvoch zranených

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby si zranené osoby prevzali zdravotní záchranári.

Autor TASR
Púchov 27. augusta (TASR) - Dopravná nehoda v utorok (26. 8.) popoludní v Púchove si vyžiadala dve ľahko zranené osoby. Pri zrážke dvoch osobných áut na križovatke Kuzmányho a Sládkovičovej ulice zasahovali štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Púchova s jedným kusom techniky. Informovalo o tom v stredu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

„Zasahujúci príslušníci HaZZ zabezpečili miesto udalosti, preverili zdravotný stav všetkých účastníkov a zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc. Po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby si zranené osoby prevzali zdravotní záchranári,“ uviedol HaZZ.

Súčasne podľa neho hasiči na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a prostredníctvom absorpčnej látky zachytili a postupne z vozovky odstránili uniknuté prevádzkové kvapaliny. „Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou hasiči asistovali pri bezpečnom naložení havarovaných automobilov na vozidlo odťahovej služby,“ dodal.


.

