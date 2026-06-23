< sekcia Regióny
ZRÁŽKA AUTA S CHODCOM: Polícia nehodu v B. Bystrici objasňuje
Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke 74-ročného chodca, ktorý prebiehal cez trojprúdovú cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov, priblížila polícia.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. júna (TASR) - Na Švermovej ulici v Banskej Bystrici došlo v utorok popoludní k zrážke auta s chodcom. Ten utrpel vážne zranenia a bol prevezený do nemocnice. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke 74-ročného chodca, ktorý prebiehal cez trojprúdovú cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov,“ priblížila polícia.
Podotkla, že vykonanou dychovou skúškou bola prítomnosť alkoholu u vodičky osobného vozidla vylúčená. U chodca bol nariadený odber krvi. „Presná príčina, ako aj všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala polícia.
„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke 74-ročného chodca, ktorý prebiehal cez trojprúdovú cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov,“ priblížila polícia.
Podotkla, že vykonanou dychovou skúškou bola prítomnosť alkoholu u vodičky osobného vozidla vylúčená. U chodca bol nariadený odber krvi. „Presná príčina, ako aj všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala polícia.