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ZRÁŽKA AUTA S CHODCOM: Polícia nehodu v B. Bystrici objasňuje

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Snímka z miesta zrážky. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke 74-ročného chodca, ktorý prebiehal cez trojprúdovú cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov, priblížila polícia.

Autor TASR
Banská Bystrica 23. júna (TASR) - Na Švermovej ulici v Banskej Bystrici došlo v utorok popoludní k zrážke auta s chodcom. Ten utrpel vážne zranenia a bol prevezený do nemocnice. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k zrážke 74-ročného chodca, ktorý prebiehal cez trojprúdovú cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov,“ priblížila polícia.

Podotkla, že vykonanou dychovou skúškou bola prítomnosť alkoholu u vodičky osobného vozidla vylúčená. U chodca bol nariadený odber krvi. „Presná príčina, ako aj všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala polícia.

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