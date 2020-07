Zrážka auta s motocyklom si vyžiadala dve obete na životoch

Visolaje 27. júla (TASR) - Život dvoch ľudí si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v nedeľu (26. 7.) popoludní na ceste I/61 v katastrálnom území obce Visolaje v Púchovskom okrese. Vodič motocykla po zrážke s automobilom zomrel na mieste, jeho spolujazdkyňa podľahla zraneniam v nemocnici.



Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, 75-ročný vodič automobilu Suzuki vošiel z vedľajšej cesty do jazdnej dráhy motocyklu značky Yamaha XT 660, ktorý riadil 35-ročný muž z Topoľčian.



„Došlo k zrážke osobného vozidla a motocykla, v dôsledku čoho motocyklista a jeho 50-ročná spolujazdkyňa spadli na zem. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ktorým podľahol na mieste nehody. Jeho 50-ročnú spolujazdkyňu transportoval záchranársky vrtuľník do nemocnice, kde necelé dve hodiny po nehode skonala. Vo vozidle Suzuki sa zranila 80-ročná spolujazdkyňa. Vodič Suzuki sa nezranil,“ informuje polícia.



U vodiča Suzuki bola skúška na alkohol negatívna. Škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na asi 5000 eur. Počas dokumentovania nehody bola doprava na ceste uzatvorená a dopravu riadili policajti.