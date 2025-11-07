< sekcia Regióny
ZRÁŽKA AUTA S VLAKOM: K nehode došlo na železničnom priecestí

Autor TASR
Zvolen 7. novembra (TASR) - Na železničnom priecestí na trase Dobrá Niva - Zvolen sa v piatok ráno zrazili auto s osobným motorovým vlakom. Pri nehode sa nikto nezranil. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Dodala, že udalosť sa stala o 8.30 h. Železničné priecestie, na ktorom bola zrážka, nie je vybavené svetelnou signalizáciou ani závorami. Pravdepodobnou príčinou podľa polície bolo, že 43-ročná vodička sa nedostatočné venovala vedeniu auta a sledovaniu situácie v cestnej premávke.
Po zrážke ostala materiálna škoda. Polícia túto nehodu eviduje ako škodovú udalosť a vyriešili ju na mieste. „Upozorňujeme vodičov, že pred železničným priecestím sú povinní byť mimoriadne opatrní a vždy sa presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť,“ pripomínajú policajti.
