Zrážka auta s vlakom: Spolujazdkyňa sa zranila
Previezli ju do nemocnice.
Autor TASR
Lietavská Lúčka 18. septembra (TASR) - Vo štvrtok ráno sa stala v obci Lietavská Lúčka v okrese Žilina dopravná nehoda, pri ktorej došlo k zrážke motorového vlaku a osobného motorového vozidla. Pri dopravnej nehode utrpela zranenia spolujazdkyňa z osobného motorového vozidla, ktorá bola prevezená do nemocnice. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Vodič viedol vozidlo značky Citroen Berlingo od ulice Staničná na ulicu Na Pleš. „Vošiel na nechránené železničné priecestie, ktoré v tom čase bolo zabezpečené svetelným a zvukovým výstražným zariadením. Rušňovodič na vzniknutú situáciu reagoval zvukovým znamením a rýchlobrzdou, aj napriek tomu došlo k zrážke vozidla s vlakom,“ uviedla polícia.
U vodiča a rušňovodiča alkohol vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. Z dôvodu realizácie dopravnej nehody bola na nevyhnutne potrebný čas prerušená doprava na železničnej trati. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
