Sobota 3. január 2026
ZRÁŽKA AUTA S VLAKOM: V Staškove sa zranili štyria ľudia

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook: Polícia SR - Žilinský kraj

K stretu vlaku s osobným motorovým vozidlom došlo z doposiaľ nezistených príčin.

Autor TASR
Staškov 3. januára (TASR) - Štyria ľudia sa zranili pri piatkovej (2. 1.) popoludňajšej dopravnej nehode auta a osobného vlaku na železničnom priecestí v obci Staškov (okres Čadca). Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

K stretu vlaku s osobným motorovým vozidlom došlo z doposiaľ nezistených príčin. „Dychové skúšky u 50-ročného rušňovodiča a 18-ročného vodiča osobného vozidla boli s negatívnym výsledkom. Pri zrážke utrpeli zranenia štyri osoby nachádzajúce sa vo vozidle, ktoré boli prevezené do nemocnice,“ uviedla polícia.

Doplnila, že vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci. „Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody bola železničná doprava prerušená na nevyhnutne potrebný čas. Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala polícia.
.

