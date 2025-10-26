Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Regióny

ZRÁŽKA AUTOBUSU A DVOCH ÁUT: Vo vysokých Tatrách je cesta neprejazdná

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Obchádzka vedie od Horného Smokovca cez Starú Lesnú a Tatranskú Lomnicu obojsmerne.

Autor TASR
Vysoké Tatry 26. októbra (TASR) - K zrážke dvoch osobných vozidiel s autobusom došlo v nedeľu dopoludnia na ceste II/537 z Tatranskej Lomnice na Starú Lesnú vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že momentálne je cesta neprejazdná.

„Vodiči boli podrobení dychovým skúškam s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia.

Obchádzka vedie od Horného Smokovca cez Starú Lesnú a Tatranskú Lomnicu obojsmerne. „Žiadame vodičov o rešpektovanie pokynov polície, trpezlivosť a využitie obchádzkovej trasy,“ uviedla polícia.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník