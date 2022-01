ZRÁŽKA cyklistu s autom na východe mala fatálne následky

Šamudovce 7. januára (TASR) – Nákladné auto vo štvrtok (6. 1.) krátko po 17.00 h zrazilo 50-ročného muža na bicykli medzi obcami Šamudovce a Vrbnica v Michalovskom okrese, cyklista na mieste zomrel. Informovala o tom v piatok polícia.



Vodič (37) vozidla zn. Ford Ranger z doposiaľ nezistených príčin zozadu narazil do cyklistu, jazdiaceho pred ním tým istým smerom, v smere na obec Vrbnica. "Cyklista po náraze spadol aj s bicyklom na vozovku a, žiaľ, pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste dopravnej nehody im podľahol. Vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila, na zistenie požitia omamných látok mu bol odobratý biologický materiál," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý cyklista, bude zisťované pri nariadenej pitve.



Vyšetrovateľ začal po zadokumentovaní dopravnej nehody trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Ako presne k tragickej dopravnej nehode došlo, jej bližšie okolnosti, ale aj to, akou mierou k nej prispeli jej účastníci, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania michalovských policajtov, informovala Ivanová.