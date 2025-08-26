< sekcia Regióny
Zrážka áut v Klátovej Novej Vsi: Hlásia zraneného
Autor TASR
Klátova Nová Ves 26. augusta (TASR) - Dopravná nehoda v pondelok (25. 8.) v Klátovej Novej Vsi (okres Partizánske) si vyžiadala zranenie jednej osoby. Pri zrážke dvoch osobných áut zasahovali traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho s jedným zásahovým vozidlom. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.
Pri dopravnej nehode sa zo šiestich účastníkov udalosti zranila jedna osoba, ktorá bola v starostlivosti posádky zdravotných záchranárov. Havarované automobily zostali po náraze stáť na kolesách, pričom blokovali jeden jazdný pruh.
„Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti a na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Zranenú osobu následne previezla posádka záchrannej zdravotnej služby na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ opísal HaZZ.
Počas zásahu profesionálnym hasičom podľa neho asistovali aj členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorí po príchode pracovníkov odťahovej služby pomáhali pri bezpečnom naložení havarovaných automobilov a odstránení ďalších následkov dopravnej nehody.
