Zrážka dvoch áut v Liptovskom Mikuláši si vyžiadala zranenie vodiča

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pri nehode zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 25. septembra (TASR) - Zrážka dvoch osobných áut v stredu (24. 9.) v noci v Liptovskom Mikuláši v časti Vrbica si vyžiadala zranenie jedného z vodičov, šofér druhého vozidla z miesta nehody ušiel. Pri nehode zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši, informovalo vo štvrtok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

„Zranenej osobe hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ju odovzdali do opatery zdravotníkov zo Záchrannej zdravotnej služby, ktorá ju previezla na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Hasiči zabezpečili vozidlo proti požiaru,“ uviedol HaZZ.

Cesta bola v dôsledku nehody neprejazdná.
