Zrážka dvoch lodí na Dunaji preverila pripravenosť záchranných zložiek

Komárno 9. júna (TASR) - Simulovaná zrážka dvoch lodí na Dunaji v Komárne a 20 zranených ľudí v pondelok preverili pripravenosť všetkých zložiek integrovaného záchranného systému na udalosť s hromadným postihnutím osôb. Simulácia bola navrhnutá tak, aby preverila ich schopnosť reagovať na rozsiahle nešťastie od logistiky cez komunikáciu a spoluprácu s ostatnými záchrannými zložkami až po klinické rozhodovanie priamo v teréne, informoval Patrik Brna, vedúci Tréningového centra ZaMED, ktorý sa na cvičení podieľal ako koordinátor. Plnoformátové cvičenie bolo organizované aj v spolupráci s Dopravným úradom a Ministerstvom dopravy SR.



Modelový scenár simuloval zrážku dvoch lodí s približne 20 zranenými osobami. Niektorí zranení po zrážke lodí skončili vo vode a unášal ich prúd, iní zostali na palubách poškodených plavidiel. Hasiči, ktorých podporili aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v okolí Komárna, pomocou člnov evakuovali zranených na breh.



Záchranári na brehu medzičasom pripravili triážnu zónu a tzv. hniezdo ranených. Päť výjazdových posádok Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ZaMED v nich realizovalo triedenie zranených podľa naliehavosti stavu, vykonávalo život zachraňujúce úkony a po stabilizácii zdravotného stavu pripravilo pacientov na simulovaný transport do okolitých nemocníc.



Pacienti boli fyzicky prevážaní do nemocnice Agel Komárno. Miesto zásahu a bezpečnosť koordinovali príslušníci Policajného zboru a Mestskej polície Komárno. Do riadenia zdravotníckeho zásahu sa zapojilo aj Operačné stredisko ZZS, ktoré zriadilo v Komárne na tento účel vysunuté stredisko príjmu tiesňového volania.



Cvičenie v Komárne nebolo len symbolické, pretože práve táto lokalita patrí medzi najreálnejšie miesta, kde by podobná mimoriadna udalosť mohla skutočne nastať. „Na Dunaji v Komárne denne operujú desiatky plavidiel vrátane medzinárodných nákladných lodí. Riziko kolízie tu nie je teoretické, ale reálne. Pre vysokú intenzitu pohybu má mesto zvýšenú pravdepodobnosť výskytu vážnych nehôd na vode. Bezpečnosť na vodných cestách je pre nás rovnako dôležitá ako ich hospodársky význam,“ povedala Alena Molnárová Baracková, riaditeľka Divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu.