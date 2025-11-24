Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZRÁŽKA ELEKTRIČIEK V KOŠICIACH: Hlásia zranených

Snímka z miesta zrážky v Košiciach. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Podľa doterajších zistení jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá.

Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - V košickej mestskej časti Západ došlo v pondelok k zrážke dvoch električiek. Zranenia malo utrpieť najmenej šesť ľudí. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Na mieste zasahujú všetky zložky záchranného systému.

Košická krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že k zrážke došlo na Triede SNP. Podľa doterajších zistení jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá. K vykoľajeniu nedošlo.

„Podľa prvotných informácií sa v električkách nachádzalo spolu približne 40 cestujúcich. Šesť osôb utrpelo zranenia nezisteného rozsahu,“ uvádza polícia. Podľa hasičov by malo ísť o ľahké zranenia.

.

