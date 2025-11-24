< sekcia Regióny
ZRÁŽKA ELEKTRIČIEK V KOŠICIACH: Hlásia zranených
Podľa doterajších zistení jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá.
Autor TASR,aktualizované
Košice 24. novembra (TASR) - V košickej mestskej časti Západ došlo v pondelok k zrážke dvoch električiek. Zranenia malo utrpieť najmenej šesť ľudí. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Na mieste zasahujú všetky zložky záchranného systému.
Košická krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že k zrážke došlo na Triede SNP. Podľa doterajších zistení jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá. K vykoľajeniu nedošlo.
„Podľa prvotných informácií sa v električkách nachádzalo spolu približne 40 cestujúcich. Šesť osôb utrpelo zranenia nezisteného rozsahu,“ uvádza polícia. Podľa hasičov by malo ísť o ľahké zranenia.
