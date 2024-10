Zrážka električky a auta skomplikovala dopravu v Bratislave

Bratislava 14. októbra (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Dúbravka na križovatke ulíc Harmincova a Schneidera Trnavského sa v pondelok večer zrazilo osobné auto s električkou. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Električka sa v dôsledku zrážky vykoľajila. Vodiča auta previezli do nemocnice.



Policajtov k nehode vyslali krátko po 18.00 h. "Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke osobného motorového vozidla značky Peugeot 208 s električkou. V dôsledku zrážky zišla električka mimo koľajníc, vodič motorového vozidla zostal zakliesnený vo vozidle, a následne bol privolanou záchrannou službou prevezený do jednej z nemocníc," priblížil Szeiff.







Počas odstraňovania následkov nehody bol neprejazdný jeden jazdný pruh v tomto úseku. Presné príčiny a okolnosti nehody už vyšetruje polícia.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) informoval, že od 18.00 h premáva medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou náhradná autobusová doprava linky X4. Vzhľadom na nehodu prerušili premávku električky linky 4 v úseku Karlova Ves, Kútiky - Dúbravka, Pri kríži.