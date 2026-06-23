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Zrážka električky s maloletou osobou: Dieťa previezli do nemocnice
Polícia pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Na Segnerovej ulici v Bratislave došlo v utorok popoludní k zrážke električky s maloletou osobou. Dieťa malo utrpieť zranenia, bolo prevezené do nemocnice. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Polícia pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. To platí aj na neriadených priechodoch pre chodcov.
Zároveň zdôrazňuje, že pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec takisto nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
Apeluje aj na dodržiavanie ďalších pravidiel. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
Polícia pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. To platí aj na neriadených priechodoch pre chodcov.
Zároveň zdôrazňuje, že pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec takisto nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
Apeluje aj na dodržiavanie ďalších pravidiel. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.