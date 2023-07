Zrážka kamióna a dodávky na D2 si vyžiadala aj jednu obeť

Bratislava 5. júla (TASR) - Stredajšia zrážka kamióna a dodávky na diaľnici D2 pred hraničným priechodom do Česka si okrem zranenej osoby vyžiadala aj jednu obeť. Polícia v tejto veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Informovala o tom trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Podľa prvotných informácií mal 20-ročný vodič v menšom nákladnom aute z doposiaľ nezistených príčin zozadu naraziť do pred ním idúceho nákladného vozidla. Pri nehode sa vážne zranil mladík a jeho 42-ročný spolujazdec, ktorý, žiaľ, na mieste svojim zraneniam podľahol. Mladého vodiča dodávky museli letecky transportovať do nemocnice," priblížila.



Udalosť si na mieste prevzal skalický vyšetrovateľ. Presné príčiny a okolnosti nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania. "Na miesto tragickej zrážky bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava," doplnila.



K dopravnej nehode došlo v stredu krátko po 9.00 h. Diaľnica bola pre dokumentovanie aj odstraňovania následkov nehody na nevyhnutne potrebný čas uzavretá. Polícia apeluje na vodičov, aby sa plne venovali vedeniu vozidla a nepreceňovali svoje schopnosti. "V prípade, ak pociťujete čo i len malú únavu, radšej zastavte a na chvíľu si odpočiňte," dodala.