Piatok 29. máj 2026
ZRÁŽKA KAMIÓNA S AUTOM: Pri Martine hlásia zraneného, cestu uzavreli

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Autor TASR
Príbovce 29. mája (TASR) - Štvrtková (28. 5.) dopravná nehoda kamióna a osobného motorového vozidla na štátnej ceste I/65 v katastri obce Príbovce (okres Martin) si vyžiadala zranenie jednej osoby. Počas zásahu bola cesta úplne uzavretá. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Zasahujúci príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Martine poskytli zranenej osobe prvú pomoc a pomohli ju naložiť do vozidla poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,“ spresnili z HaZZ.

Hasiči zabezpečili havarované automobily proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.
