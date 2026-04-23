Štvrtok 23. apríl 2026
ZRÁŽKA KAMIÓNIA S AUTOBUSOM PRI BRUSNE: Hlásia zraneného

Miesto nehody. Foto: Polícia

Autor TASR
Brusno 23. apríla (TASR) - Na ceste I/66 pri Brusne došlo vo štvrtok popoludní k dopravnej nehode autobusu a kamióna. Zraniť sa mala jedna osoba. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Podľa predbežných informácií bolo v autobuse päť cestujúcich, zraniť sa mala jedna osoba,“ uviedla polícia.

Na hlavnom ťahu medzi Banskou Bystricou a Breznom musia vodiči počítať o obmedzením dopravy. Cesta je v dôsledku nehody prejazdná v jednom jazdnom pruhu.

