ZRÁŽKA KAMIÓNOV pri Turni nad Bodvou, jeden vodič zomrel

Turňa nad Bodvou 19. augusta (TASR) – V prípade čelnej zrážky dvoch kamiónov, ktorá sa stala v utorok (18. 8.) pri Turni nad Bodvou v okrese Košice - okolie, začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Pri nehode jeden z vodičov na mieste zomrel, druhého s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.



K tragickej udalosti došlo okolo 2.30 h. "Podľa doterajších zistení viedol 40-ročný vodič z okresu Vranov nad Topľou nákladné motorové vozidlo zn. Volvo s návesom po ceste I/16 v smere od Moldavy nad Bodvou na obec Turňa nad Bodvou, kde z doposiaľ nezistených príčin prešiel v mierne pravotočivej zákrute do protismernej časti vozovky. V tom čase v protismere prechádzalo nákladné motorové vozidlo zn. Mercedes – Benz s prívesom, ktoré viedol 28-ročný vodič z Košíc. Ten už zrážke nedokázal zabrániť," informovala v stredu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.







Po nehode 40-ročný vodič na mieste podľahol vážnym zraneniam. Druhý šofér podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako šesť týždňov. Na zistenie požitia alkoholických nápojov či iných omamných látok mu odobrali biologický materiál. Nebohému vodičovi budú túto skutočnosť zisťovať pri pitve.



"Celkový rozsah škôd v dôsledku dopravnej nehody bol predbežne vyčíslený na 648.000 eur - na vozidlách a prepravovaných tovaroch a nákladoch," uviedla Mésarová.



Z dôvodu dokumentovania nehody a následného odstránenia vozidiel cestu uzavreli do 18.15 h. Obchádzková trasa viedla cez okolité obce. Bližšie okolnosti a presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.