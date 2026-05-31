Zrážka kolobežkára s autom: Zasahovali leteckí záchranári
Mladý kolobežkár pri nehode utrpel poranenia v oblasti tváre, horných a dolných končatín.
Autor TASR
Šíd 31. mája (TASR) - V obci Šíd v okrese Lučenec došlo v sobotu (30. 5.) popoludní k dopravnej nehode osobného auta s kolobežkou. Pri udalosti sa zranil 13-ročný chlapec, na mieste zasahovali i leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Podľa predbežných zistení došlo k stretu kolobežky a osobného motorového vozidla Mitsubishi idúcich v rovnakom smere,“ priblížila polícia. Mladý kolobežkár pri nehode utrpel poranenia v oblasti tváre, horných a dolných končatín. Chlapca do nemocnice transportovali leteckí záchranári.
„Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru dopravy. Dychová skúška bola u vodiča Mitsubishi s negatívnym výsledkom, u chlapca bol nariadený odber krvi,“ doplnila polícia s tým, že presná príčina dopravnej nehody ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu vyšetrovania.
