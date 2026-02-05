< sekcia Regióny
ZRÁŽKA NA D1: V smere na Prístavný most sú všetky pruhy blokované
Udalosť sa stala na úrovni nákupného centra na 11. kilometri.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Diaľnica D1 v Bratislave v smere na Prístavný most je pre nehodu dvoch vozidiel obmedzená, blokované sú všetky jazdné pruhy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Udalosť sa stala na úrovni nákupného centra na 11. kilometri. „V uvedenom úseku prišlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu dvoch motorových vozidiel, ktoré blokujú všetky jazdné pruhy. K zraneniu osôb nedošlo. Vodičov vyzývame, aby boli trpezliví a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy,“ priblížila polícia.
