ZRÁŽKA NA D1: V smere na Prístavný most sú všetky pruhy blokované

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Udalosť sa stala na úrovni nákupného centra na 11. kilometri.

Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Diaľnica D1 v Bratislave v smere na Prístavný most je pre nehodu dvoch vozidiel obmedzená, blokované sú všetky jazdné pruhy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Udalosť sa stala na úrovni nákupného centra na 11. kilometri. „V uvedenom úseku prišlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu dvoch motorových vozidiel, ktoré blokujú všetky jazdné pruhy. K zraneniu osôb nedošlo. Vodičov vyzývame, aby boli trpezliví a ak je to možné, aby využili alternatívne trasy,“ priblížila polícia.

