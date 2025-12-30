Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZRÁŽKA NA PRIECESTÍ: Vodič auta skončil v nemocnici

Miesto nehody. Foto: Polícia

Bánovce nad Bebravou 30. decembra (TASR) - Zrážka osobného auta s vlakom v utorok napoludnie v bánovskej mestskej časti Dolné Ozorovce si nevyžiadala vážnejšie zranenia. Vodiča osobného auta jednorazovo ošetrili v nemocnici. Polícia okolnosti dopravnej nehody vyšetruje, informovala na sociálnej sieti.

K zrážke osobného auta a vlaku došlo na železničnom priecestí. „Na základe doteraz zisteného 48-ročný vodič osobného motorového vozidla Volkswagen Passat z doposiaľ nezistených príčin vošiel do dráhy prichádzajúceho vlaku, následkom čoho došlo k ich zrážke,“ uviedli policajti.

Pri nehode podľa nich nedošlo k zraneniu cestujúcich osôb vo vlaku.

„Rušňovodiča aj vodiča osobného auta policajti podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá v oboch prípadoch skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila polícia.

Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú podľa nej predmetom ďalšieho objasňovania.

.

