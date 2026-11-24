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ZRÁŽKA NA R1: Kamión narazil do odstaveného osobného auta
Vodiča osobného vozidla previezli na vyšetrenie do nemocnice.
Autor TASR
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Sládkovičovo 24. novembra (TASR) - Dopravní policajti dokumentovali v pondelok (23. 11.) popoludní dopravnú nehodu na rýchlostnej ceste R1 za Sládkovičovom v smere na Trnavu. Vodič kamióna narazil do zadnej ľavej časti osobného vozidla, ktoré bolo odstavené na pravej krajnici z dôvodu poruchy. Vodič osobného automobilu utrpel zranenie hlavy. TASR o tom informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová.
„Podľa doposiaľ zistených informácií sa vodič kamióna nemal dostatočne venovať vedeniu vozidla a sledovaniu cestnej premávky, následkom čoho narazil do zadnej ľavej časti osobného vozidla, ktoré bolo odstavené na pravej krajnici z dôvodu poruchy,“ priblížila Dachová.
Vodiča osobného vozidla previezli na vyšetrenie do nemocnice. „Dychové skúšky oboch vodičov boli s negatívnym výsledkom. Vodičovi kamióna bol na mieste zadržaný vodičský preukaz,“ doplnila.
Premávka na rýchlostnej ceste bola obmedzená takmer tri hodiny a prejazdná bola v jednom jazdnom pruhu. „Presné príčiny a okolnosti vzniku dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala Dachová.
„Podľa doposiaľ zistených informácií sa vodič kamióna nemal dostatočne venovať vedeniu vozidla a sledovaniu cestnej premávky, následkom čoho narazil do zadnej ľavej časti osobného vozidla, ktoré bolo odstavené na pravej krajnici z dôvodu poruchy,“ priblížila Dachová.
Vodiča osobného vozidla previezli na vyšetrenie do nemocnice. „Dychové skúšky oboch vodičov boli s negatívnym výsledkom. Vodičovi kamióna bol na mieste zadržaný vodičský preukaz,“ doplnila.
Premávka na rýchlostnej ceste bola obmedzená takmer tri hodiny a prejazdná bola v jednom jazdnom pruhu. „Presné príčiny a okolnosti vzniku dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho objasňovania,“ dodala Dachová.