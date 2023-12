ZRÁŽKA NA SÁNKARSKEJ DRÁHE: Zasahovali aj leteckí záchranári

Košice 28. decembra (TASR) - Po stredajšej (27. 12.) zrážke na sánkarskej dráhe v lyžiarskom stredisku Jahodná pri Košiciach pomáhali zranenému mužovi leteckí záchranári. Pre TASR to potvrdil vedúci strediska Rastislav Kohan.



Podľa Zuzany Turočekovej z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air - Transport Europe (ATE) zasahovala posádka z Košíc pri úraze 65-ročného muža, ktorý spadol po tom, ako do neho narazili sane. Ako Kohan spresnil, narazila do neho sánkarka, ktorá sa spúšťala na plastovom kruhovom tanieri určenom na sánkovanie.



Zranenému poskytli prvotnú pomoc záchranári lyžiarskeho strediska. "Muž bol pri vedomí a sťažoval sa na bolesti chrbtice. Po prílete vrtuľníka si ho prevzali do svojej starostlivosti leteckí záchranári. V teréne ho ošetrili, preložili na palubu vrtuľníka a s poranením chrbtice ho v stabilizovanom stave previezli na Kliniku úrazovej chirurgie v Košiciach," dodala Turočeková.



Kohan apeluje na návštevníkom strediska, aby boli na zjazdovke aj na sánkarskej dráhe obozretní a ohľaduplní.