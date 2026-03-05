Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zrážka nákladiaku s autom pri Dolnej Vsi: Na miesto vyslali i vrtuľník

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Polícia doplnila, že cesta je momentálne prejazdná s obmedzením a vodiči musia počítať so zdržaním.

Dolná Ves 5. marca (TASR) - Záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode na ceste I/65 pri Dolnej Vsi v okrese Žiar nad Hronom. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, zrazilo sa tu nákladné vozidlo s osobným autom. Na miesto vyslali aj záchranársky vrtuľník.

„Podľa predbežných informácií bol pravdepodobnou príčinou čelnej zrážky mikrospánok vodiča osobného auta,“ doplnila polícia s tým, že z miesta boli dve zranené osoby z osobného auta prevezené do nemocnice. Presná príčina nehody, ako aj okolnosti jej vzniku sú predmetom ďalšieho objasňovania.

Polícia doplnila, že cesta je momentálne prejazdná s obmedzením a vodiči musia počítať so zdržaním. Využiť môžu tiež obchádzkovú trasu cez Bartošovu Lehôtku, Ihráč a Nevoľné.
.

