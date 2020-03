ZRÁŽKA NÁKLADNÉHO A OSOBNÉHO AUTA: Je viac zranených vrátane dieťaťa

Košice 6. marca (TASR) – Viacero zranených ľudí vrátane dieťaťa si vyžiadala dopravná nehoda v Košiciach, ku ktorej došlo v piatok pred 19.00 h. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Roman Keruľ. Podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ivany Vaněkovej v súvislosti s nehodou ošetrili štyroch pacientov.



K zrážke nákladného a osobného auta došlo v mestskej časti (MČ) Nad Jazerom. „Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ z hasičskej stanice Teplárenská a Požiarnická so štyrmi kusmi hasičskej techniky. Hasiči poskytli predlekársku pomoc a pomohli naložiť zranené osoby do sanitných vozidiel,“ uviedol s tým, že zranených transportovali do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice.







Hasiči podľa jeho slov posypali vytečené prevádzkové kvapaliny z havarovaných vozidiel. „Na mieste zasahujú príslušníci policajného zboru,“ dodal Keruľ.



Podľa hovorkyne nemocnice Ivany Vaněkovej utrpeli zranenia štyria ľudia, vrátane vodiča cisterny. Z toho tri osoby boli ošetrené ambulantne. „Jedna žena bola hospitalizovaná, je v stabilizovanom stave a pri vedomí, aktuálne čaká na operáciu dolnej končatiny." povedala pre TASR.



Ako na sociálnej sieti informuje Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), električkovú dopravu obnovili a električkové linky 3, 7 a 9 premávajú na svojich trasách s meškaním.