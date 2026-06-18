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Zrážka nákladného vozidla a motocyklistu: Polícia nehodu vyšetruje

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste, zvýšili opatrnosť a ak je to možné, úseku sa vyhli.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 18. júna (TASR) - Pri Spišskej Novej Vsi v časti Novoveská Huta - Gretľa došlo vo štvrtok večer k zrážke nákladného vozidla a motocyklistu. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov. Cesta II/533 v úseku medzi Novoveskou Hutou a Hnilčíkom je v súčasnosti neprejazdná. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa doterajších zistení mal motocyklista prejsť do protismeru, kde došlo k zrážke s nákladným vozidlom,“ priblížila s tým, že motocyklistovi je poskytovaná neodkladná zdravotná pomoc. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste, zvýšili opatrnosť a ak je to možné, úseku sa vyhli.

Polícia dodala, že okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
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