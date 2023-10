ZRÁŽKA S AUTOM: Motocyklistu museli previezť do nemocnice

Bratislava 16. októbra (TASR) - Po dopravnej nehode, ku ktorej prišlo v piatok (13. 10.) na ceste prvej triedy nachádzajúcej sa na úrovni obce Ivanka pri Dunaji, skončil vodič motocykla na ošetrení v nemocnici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Priblížila, že 20-ročný vodič osobného automobilu nedal na križovatke prednosť protiidúcemu 23-ročnému motocyklistovi. Následkom toho prišlo k stretu oboch vozidiel. V dôsledku silného nárazu motocykla do pravej prednej strany vozidla prišlo k jeho posunu a narazilo do prednej časti ďalšieho vozidla.



"Dvadsaťtriročný vodič motocykla po náraze skončil mimo vozovky, utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do bratislavskej nemocnice na ošetrenie," spresnila hovorkyňa. Dodala, že dychová skúška na zistenie alkoholu u vodičov áut bola negatívna. U vodiča motocykla bol nariadený odber krvi.