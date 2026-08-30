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Zrážka s cúvajúcim traktorom: V obci Koš zomrel 55-ročný cyklista
22-ročný vodič traktora sa podrobil dychovej skúške ako aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, pričom oba výsledky skončili s negatívnym výsledkom merania.
Autor TASR
Koš 30. augusta (TASR) - Život 55-ročného cyklistu vyhasol v sobotu (29. 8.) večer v obci Koš (okres Prievidza). Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, muž utrpel smrteľné zranenia po zrážke s cúvajúcim traktorom.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že z doposiaľ nezistených príčin, počas cúvania traktora s vlečkou, došlo ku kontaktu s cyklistom, ktorý utrpel také zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom,“ priblížila Krajčíková.
Doplnila, že 22-ročný vodič traktora sa podrobil dychovej skúške ako aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, pričom oba výsledky skončili s negatívnym výsledkom merania. U 55-ročného cyklistu sa bude prítomnosť alkoholu a iných návykových látok zisťovať pri pitve.
Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru dopravy. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi začal v súvislosti s touto dopravnou nehodou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala Krajčíková.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že z doposiaľ nezistených príčin, počas cúvania traktora s vlečkou, došlo ku kontaktu s cyklistom, ktorý utrpel také zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom,“ priblížila Krajčíková.
Doplnila, že 22-ročný vodič traktora sa podrobil dychovej skúške ako aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, pričom oba výsledky skončili s negatívnym výsledkom merania. U 55-ročného cyklistu sa bude prítomnosť alkoholu a iných návykových látok zisťovať pri pitve.
Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru dopravy. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi začal v súvislosti s touto dopravnou nehodou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala Krajčíková.