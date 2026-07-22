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Zrážka s lesnou zverou: Neprežil ju motorkár

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby zvýšili na cestách opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla a dodržiavali dopravné predpisy.

Autor TASR
Turčianske Teplice 22. júla (TASR) - Zrážku s lesnou zverou v utorok (21. 7.) podvečer na ceste I/65 v katastri Turčianskych Teplíc neprežil 20-ročný vodič motocykla. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Vodič riadil motocykel Kawasaki v smere jazdy od Turčianskych Teplíc na Banskú Bystricu, pričom mu mala náhle do jazdnej dráhy vbehnúť lesná zver. Následkom stretu so zverou došlo k pádu motocyklistu. Dvadsaťročný vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla Šefčíková.

Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby zvýšili na cestách opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla a dodržiavali dopravné predpisy.
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