Zrážka s lesnou zverou spôsobila vážnu dopravnú nehodu na Horehroní

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) – Zrážka s lesnou zverou na ceste z obce Beňuš do Brezna spôsobila vážnu dopravnú nehodu, ktorá si vyžiadala troch zranených. Informovala o tom vo štvrtok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Pravdepodobne z dôvodu zrážky s jeleňom prešla 39-ročná vodička do protismeru, kde sa čelne zrazila s oproti idúcim autom. Pri nehode sa zranili traja ľudia. Alkohol u vodičov zistený nebol," uviedla polícia.



Šoférov upozorňuje, aby na úsekoch v okolí polí a lesov boli mimoriadne opatrní. "Jeseň prináša spolu so skorším stmievaním aj zvýšený pohyb lesnej zveri v okolí ciest, na ktorú možno naraziť nielen v noci, ale už tesne po zotmení a skoro ráno."