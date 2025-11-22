Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Regióny

ZRÁŽKA S POLICAJNÝM AUTOM: V Revúcej sa zranili tri osoby

.
Snímka zo zrážky policajného auta s osobným v Revúci. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobytrický kraj

V osobnom aute sa v čase nehody nachádzal len vodič, v policajnom dvaja príslušníci zboru.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Revúca 22. novembra (TASR) - V meste Revúca došlo v piatok (21. 11.) k dopravnej nehode osobného auta a policajného služobného vozidla. Pri zrážke sa ľahko zranili tri osoby vrátane dvoch policajtov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode v Revúcej došlo v neskorých večerných hodinách na križovatke ulíc Tomášikova a A. Hlinku. „Podľa predbežných informácií malo k zrážke vozidiel dôjsť v dôsledku nedania prednosti v jazde policajnému vozidlu,“ priblížila polícia.

V osobnom aute sa v čase nehody nachádzal len vodič, v policajnom dvaja príslušníci zboru. „Pri nehode došlo k ľahkým zraneniam všetkých účastníkov. Dychové skúšky vodičov boli s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina a bližšie okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho objasňovania.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci