AUTO NABÚRALO DO HYDRANTU: V Bratislave vytopilo ulicu
Na miesto sa museli dostaviť aj pracovníci vodárenskej spoločnosti, ktorí následne zabezpečili zastavenie úniku vody.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Stredajšia (5. 11.) zrážka taxíka a hydrantu na Hlaváčikovej ulici v Bratislave sa zaobišla bez zranení. Políciu vyslali na miesto krátko po 6.00 h. Vodičku podrobili aj dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v organizme s negatívnym výsledkom. Bratislavskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
„Na miesto sa museli dostaviť aj pracovníci vodárenskej spoločnosti, ktorí následne zabezpečili zastavenie úniku vody. Vyšetrovaním presných príčin, ako aj okolností, ktoré tejto dopravnej nehode predchádzali, sa zaoberajú policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave,“ uviedla polícia.
