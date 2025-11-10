< sekcia Regióny
ZRÁŽKA TROCH ÁUT: Na D1 pri Bratislave sa stojí v kolóne tri hodiny
S hodinovou kolónou treba počítať aj na trase z obce Chorvátsky Grob do Bratislavy a z Pezinka do Bratislavy.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. novembra (TASR) - Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca sa na 17. kilometri zrazili tri autá. Následky nehody stále odstraňujú. Vodiči sa v kolóne zdržia skoro tri hodiny. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
„Smer do Bratislavy má blokovaný ľavý a stredný pruh. V smere do Senca je blokovaný ľavý pruh. V smere do Bratislavy po D1 má kolóna asi 17 kilometrov a zdržíte sa skoro tri hodiny,“ priblížila. Na obchádzke po starej Seneckej ceste sa stojí asi hodinu. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 od Stupavy hlásia zdržanie viac ako desať minút.
Hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff priblížil, že policajtov vyslali na D1 v pondelok po 6.00 h. „Na mieste zistili, že v tomto prípade vzhľadom na okolnosti ide o škodovú udalosť,“ podotkol. Polícia eviduje v tejto súvislosti vznik kolón aj v smere do Trnavy. Vyzýva na opatrnosť a trpezlivosť.
