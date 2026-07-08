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ZRÁŽKA V BRATISLAVE: Policajné auto skončilo na zvodidlách

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Na snímke zrážka policajného služobného auta s osobným vozidlom značky Hyundai na Brnianskej ulici v Bratislave v stredu 8. júla 2026. Foto: TASR - Maroš Herc

Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho objasňovania.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 8. júla (TASR) - V Bratislave na Brnianskej ulici, v smere na Ulicu Prokopa Veľkého, došlo v stredu dopoludnia k dopravnej nehode s účasťou policajného služobného auta. Dopravná nehoda si nevyžiadala zranenia. Príčinu nehody vyšetrujú. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Vodič osobného auta, podľa doterajších zistení, nedal pri odbočovaní vľavo prednosť protiidúcemu služobnému vozidlu polície. Policajné auto skončilo po náraze na stredových zvodidlách. Pri nehode bolo poškodené aj ďalšie osobné auto. Dychové skúšky u všetkých zúčastnených vodičov boli negatívne.

Na snímke policajné služobné auto (uprostred) po zrážke s osobným vozidlom značky Hyundai (nie je na snímke) na Brnianskej ulici v Bratislave v stredu 8. júla 2026.
Foto: TASR - Maroš Herc


Pre zdokumentovanie nehody dočasne obmedzili odbočovací jazdný pruh z Brnianskej na Ulicu Prokopa Veľkého. Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho objasňovania.
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