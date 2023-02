Zrážka v Jasnej sa stala, keď matka pomáhala synovi s výstrojom

Demänovská Dolina 17. februára (TASR) – Zrážka lyžiara so štvorčlennou rodinou v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách sa stala vo štvrtok (16. 2.) na Priehybe uprostred zjazdovky číslo jedna. Podľa hovorcu spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Mariána Galajdu došlo k nárazu rýchlo prichádzajúceho lyžiara vo chvíli, keď matka pomáhala synovi s lyžiarskym výstrojom.



"Po náraze lyžiari spolu komunikovali a bola privolaná pomoc. Smutné je, že k zrážke došlo v priestore vyznačenom banermi spomaľ a križovatka trás," podotkol Galajda.



Matku letecky transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici. Otec a dve maloleté deti vyviazli bez zranení, informovala Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.



Podľa hovorkyne Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Ruženy Maťašeje pacientka utrpela ľahšie zranenia a jej stav je stabilizovaný.



"V súvislosti s udalosťou vykonávame všetky potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku a určenie jeho právnej kvalifikácie. Z uvedeného dôvodu nie je možné k prípadu poskytnúť viac informácií," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriela Kremeňová.



"Je nám ľúto, čo sa stalo a opakovane apelujeme na lyžiarov, aby dodržiavali základné pravidlá Bieleho kódexu. Boli voči sebe na zjazdovkách ohľaduplní, neohrozovali svoje okolie nekontrolovanou rýchlou jazdou, dodržiavali pokyny na značení na zjazdovkách, pri vstupe na zjazdovky skontrolovali, či niekomu nevstupujú do jazdy, nezdržiavali sa bezdôvodne uprostred zjazdovky alebo na neprehľadných miestach a riskovali vznik kolízie," upozornil Galajda.



V lyžiarskom stredisku Jasná je podľa neho 50 kilometrov zjazdoviek a snažia sa robiť všetko pre eliminovanie vzniku kolíznych situácií. "Priamo na lyžiarskych trasách formou značenia upozorňujeme na miesta, kde hrozia kolízne situácie, odporúčame spomaliť, usmerňujeme. Dôležitou súčasťou v systéme bezpečnosti je Skipatrola, ktorá už niekoľko rokov pôsobí na zjazdovkách. Úlohou členov Skipatroly je dohliadať na dodržiavanie Bieleho kódexu, kontrolovať kvalitu zjazdoviek a robiť všetko pre bezpečnosť lyžiarov na zjazdovkách. Skipatrola upozorňuje lyžiarov priamo na zjazdovkách, v prípade opakovaného porušenia kódexu môže lyžiarovi zablokovať skipas," dodal Galajda.