TRAGÉDIA NA CESTÁCH: Nehoda si vyžiadala jednu obeť a päť zranených

Košice 17. mája (TASR) – Pri čelnej zrážke dvoch áut medzi obcami Košické Oľšany a Ďurďošík v okrese Košice-okolie prišla o život 21-ročná spolujazdkyňa, ďalších päť ľudí utrpelo zranenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová s tým, že k tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu (16. 5.) večer.



Podľa doterajších zistení 21-ročný vodič z Michalovského okresu viedol osobné motorové vozidlo značky VW Golf smerom od obce Košické Oľšany na obec Ďurďošík. „Mladý vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, prešiel v tiahlej ľavotočivej zákrute do protismernej časti vozovky, kde narazil do oproti idúceho osobného motorového vozidla značky Renault, ktoré viedol 31-ročný vodič z okresu Vranov nad Topľou,“ spresnila s tým, že pri dopravnej nehode utrpela spolujazdkyňa auta VW Golf vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. „Podľa predbežných lekárskych správ sa vo vozidle VW Golf vodič a jeho spolujazdec zranili ťažko, ďalší spolujazdec utrpel ľahké zranenia. Vo vozidle Renault vodič a jeho spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia,“ dodala Mésarová.



Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na zistenie prítomnosti iných návykových látok v organizme vodičovi VW Golf nariadili odber biologického materiálu. Na vozidlách bola celková škoda predbežne vyčíslená približne na 11.000 eur.



Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. Dodala, že presná príčina dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti, ale i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.