Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
ZRÁŽKA VLAKU S AUTOM: Na mieste sú hasiči

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Medzibrodie nad Oravou 14. apríla (TASR) - V obci Medzibrodie nad Oravou v okrese Dolný Kubín došlo v utorok k dopravnej nehode vlaku s osobným motorovým vozidlom. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že pri nehode nedošlo k zraneniu.

Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s jedným kusom hasičskej techniky.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína