< sekcia Regióny
ZRÁŽKA VLAKU S AUTOM: Na mieste sú hasiči
Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Okresného riaditeľstva HaZZ v Dolnom Kubíne s jedným kusom hasičskej techniky.
Autor TASR
Medzibrodie nad Oravou 14. apríla (TASR) - V obci Medzibrodie nad Oravou v okrese Dolný Kubín došlo v utorok k dopravnej nehode vlaku s osobným motorovým vozidlom. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že pri nehode nedošlo k zraneniu.
