Zrážka vlaku s autom: Prišlo k nemu na priecestí Nová Stráž
Nehoda sa obišla bez zranení zamestnancov, cestujúcich i vodiča auta.
Autor TASR
Komárno 24. apríla (TASR) - Na železničnom priecestí Nová Stráž v okrese Komárno došlo v piatok dopoludnia k stretu vlaku REX 1440 s osobným automobilom. Informoval o tom na sociálnej sieti dopravca Leo Express Slovensko.
Ako doplnil, nehoda sa obišla bez zranení zamestnancov, cestujúcich i vodiča auta. „Súhlas na pokračovanie v jazde bol udelený o 10.38 h. Náhradná autobusová doprava bola odvolaná, vlaky pokračujú v jazde s meškaním,“ doplnil dopravca.
