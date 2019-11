ZRÁŽKA VLAKU S AUTOM: Zasahoval aj vrtuľník

Čáry 5. novembra (TASR) - Viaceré záchranné zložky zasahovali v pondelok 4. novembra pri dopravnej nehode medzi osobným motorovým vozidlom a nákladným vlakom. TASR o tom informovala odborná inšpektorka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Júlia Kedrová.



Na železničnom priecestí v katastri obce Čáry v okrese Senica v dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu jednej osoby. "Zasahujúci hasiči z Kútov vyslobodili zranenú osobu z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia," uviedla Kedrová.







Zranenej osobe hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri jej transporte do vrtuľníka leteckej záchrannej služby. "Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru a odtiahli z koľajiska," doplnila krajská odborná inšpektorka.



Posádka leteckých záchranárov z Bratislavy si po pristátí vrtuľníka prevzala do svojej starostlivosti 46-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne poranenie hrudníka a ďalších častí tela.



"Po stabilizovaní zdravotného stavu bol pacient preložený na palubu vrtuľníka, napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a s tzv. polytraumou letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre," uviedla vrtuľníková záchranná zdravotná služba na sociálnej sieti.