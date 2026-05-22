Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
Zrážka vlaku s človekom: Dopravu medzi Košicami a Kysakom prerušili

Ilustračné foto Foto: TASR

Autor TASR
Košice 22. mája (TASR) - Vlaková doprava v úseku Košice - Kysak bola v piatok ráno prerušená po zrážke osobného vlaku s osobou v koľajisku. K udalosti došlo približne o 8.40 h v úseku Košice - Kostoľany nad Hornádom. Ako uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, dopravu obnovili na poludnie.

„V úseku Košice - Kysak a späť ZSSK pre cestujúcich zaviedla kyvadlovú náhradnú autobusovú dopravu. Kvôli obmedzeniu na danej trati muselo byť doposiaľ odrieknutých v celej alebo časti trasy 23 vlakových spojov,“ uviedol hovorca. Oblasť zabezpečili privolané záchranné a policajné zložky a polícia začala okolnosti nehody vyšetrovať.
