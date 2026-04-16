Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
< sekcia Regióny

TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených

.
Snímka z miesta tragickej zrážky v Dunajskej Strede. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.15 h.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dunajská Streda 16. apríla (TASR) - Dopravná nehoda osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede si vyžiadala život vodiča nákladného vozidla. Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo zranenia. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlaku a úniku motorovej nafty. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.15 h. „Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda a Veľký Meder, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gabčíkovo a Orechová Potôň,“ informovali hasiči. Cesta v danom úseku je momentálne neprejazdná.

V dôsledku úniku motorovej nafty na miesto smeruje aj technický automobil EKOS. „Pre zranené osoby bolo na mieste zriadené hniezdo záchrany, kde im je poskytovaná neodkladná zdravotná starostlivosť,“ doplnili.

Snímka z miesta tragickej zrážky v Dunajskej Strede.
Foto: FB Hasičský a záchranný zbor
.

Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?