TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených
Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.15 h.
Autor TASR,aktualizované
Dunajská Streda 16. apríla (TASR) - Dopravná nehoda osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede si vyžiadala život vodiča nákladného vozidla. Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo zranenia. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlaku a úniku motorovej nafty. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.15 h. „Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda a Veľký Meder, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gabčíkovo a Orechová Potôň,“ informovali hasiči. Cesta v danom úseku je momentálne neprejazdná.
V dôsledku úniku motorovej nafty na miesto smeruje aj technický automobil EKOS. „Pre zranené osoby bolo na mieste zriadené hniezdo záchrany, kde im je poskytovaná neodkladná zdravotná starostlivosť,“ doplnili.
Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok krátko pred 9.15 h. „Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda a Veľký Meder, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gabčíkovo a Orechová Potôň,“ informovali hasiči. Cesta v danom úseku je momentálne neprejazdná.
V dôsledku úniku motorovej nafty na miesto smeruje aj technický automobil EKOS. „Pre zranené osoby bolo na mieste zriadené hniezdo záchrany, kde im je poskytovaná neodkladná zdravotná starostlivosť,“ doplnili.