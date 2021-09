Zrážku autobusu s autami pri Strečne zrejme spôsobil infarkt vodiča

Strečno 5. septembra (TASR) – Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste I/18 v katastri obce Strečno z Žilinskom okrese. Pri nehode došlo k zrážke autobusu a troch osobných vozidiel. Následkom nehody utrpelo šesť osôb zranenia rôzneho rozsahu.



Ako informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová, na mieste zasahovalo 15 profesionálnych hasičov zo Žilina, ktorí vyslobodili zakliesnené osoby z havarovaných vozidiel, zraneným poskytli predlekársku prvú pomoc, vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a unikajúce prevádzkové kvapaliny zasypali sorbentom. Na mieste udalosti sa nachádza aj ťažká technika zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, keďže autobus sa nachádza na jednom z havarovaných vozidiel.



Podľa hovorkyňa SAD Žilina Ivany Strelcovej 59-ročný vodič autobusu s cyklovlečkou, idúci na pravidelnej linke z Turčianskych Teplíc do Žiliny, dostal počas jazdy pravdepodobne infarkt. Prešiel do protismeru, kde došlo k stretu s ďalšími vozidlami.



„V autobuse boli v tej chvíli ešte jedna cestujúca a stevard zodpovedný za správne nakladanie bicyklov na cyklovlečku. Vodiča krátko po nehode previezla sanitka do žilinskej nemocnice, cestujúca a stevard boli bez zranenia,“ doplnila Strelcová.