NEHODA v obci Zalužice: Zrážku s autobusom neprežil 49-ročný muž

Zalužice 4. augusta (TASR) – Zrážku s autobusom v obci Zalužice v okrese Michalovce neprežil v sobotu (3. 8.) v noci 49-ročný muž. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že podľa doterajších zistení muž pri jednom z miestnych rodinných domov, mimo priechodu pre chodcov, náhle vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúcemu autobusu medzinárodnej linky, s ktorým vodič smeroval do Michaloviec.



„Vodič autobusu už stretu nedokázal zabrániť a muž pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste dopravnej nehody podľahol. Na zistenie požitia alkoholických nápojov sa vodič autobusu podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. To, či alkoholické nápoje požil nebohý muž, bude zisťované pri pitve,“ ozrejmila hovorkyňa. Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 1500 eur.



Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.



„Zároveň apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby ani v nočných hodinách nezabúdali na opatrnosť, ostražitosť a, samozrejme, používanie reflexných prvkov. Na prechod cez vozovku by mali používať iba miesta na to určené a pred svojím vstupom na cestu sa dôkladne presvedčiť, či tak môžu urobiť bez hroziaceho nebezpečenstva,“ upozornila Ivanová.