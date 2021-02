Zrážku s autom v Čečejovciach neprežila 56-ročná chodkyňa

Čečejovce 8. februára (TASR) – Osobné auto v nedeľu (7. 2.) večer v obci Čečejovce v okre Košice-okolie zrazilo 56-ročnú chodkyňu, ktorá zraneniam podľahla. Miestna žena v čase nehody prechádzala cez cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov, informovala polícia.



K nehode došlo okolo 19.15 h. Podľa doterajších zistení 30-ročný vodič z okresu Košice-okolie viedol vozidlo zn. VW Golf smerom do Košíc, pričom do chodkyne narazil pri miestnom kostole na Košickej ulici pravdepodobne z dôvodu rýchlej jazdy, nevenovaniu sa plne vedeniu vozidla a nesledovaniu situácie v cestnej premávke.



"Po zrážke následne vodič prednou časťou narazil do zábradlia ponad miestny potok. Žiaľ, chodkyňa utrpela pri dopravnej nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič vozidla podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia, požitie alkoholu u neho zistené nebolo," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.







Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy.