TRAGÉDIA V ČADCI: Muž vošiel pod kolesá nákladiaku, zrážku neprežil

Čadca 12. augusta (TASR) - Tragické následky mala pondelková predpoludňajšia dopravná nehoda na ceste III/2016 v čadčianskej mestskej časti Milošová. Šesťdesiatštyriročný muž utrpel po zrážke s nákladným vozidlom zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Podľa jej slov vodič za volantom nákladného motorového vozidla Renault smeroval do Čadce, pričom mu z doposiaľ presne nezistených príčin mal z pravej strany vojsť do jazdnej dráhy chodec. "Vodič nákladného vozidla sa na mieste podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom, u nebohého bola nariadená pitva," uviedla Šefčíková.



Doplnila, že ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.