TRAGICKÁ NEHODA: Zrážku s nákladným autom neprežil 24-ročný vodič

Breza 3. mája (TASR) - Zrážku s nákladným autom na ceste druhej triedy číslo 520 pri obci Breza v okrese Námestovo neprežil v utorok (2. 5.) 24-ročný vodič osobného auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková.



Doplnila, že osobné auto viedol od obce Breza do Krušetnice. "Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel plynulo do protismeru, kde čelne narazil do protiidúceho nákladného auta. Po zrážke osobné auto odrazilo mimo cesty, kde narazilo do oplotenia domu, a nákladné auto narazilo do zvodidiel. Vodič osobného auta utrpel pri dopravnej nehode zranenia, ktorým v nemocnici podľahol," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



U nebohého nariadili súdnu pitvu, 29-ročný vodič nákladného auta sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, dodala Šefčíková.