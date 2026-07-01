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TRAGÉDIA PRI PARTIZÁNSKOM: Auto sa zrazilo s kamiónom
Vodička osobného auta utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste nehody podľahla.
Autor TASR
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Žabokreky nad Nitrou 1. júla (TASR) - Zrážku s nákladným vozidlom na ceste I/64 medzi Žabokrekmi nad Nitrou a partizánskou mestskou časťou Malé Bielice v stredu dopoludnia neprežila 37-ročná šoférka osobného auta. Polícia okolnosti dopravnej nehody vyšetruje, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Podľa doposiaľ zistených informácií 27-ročný vodič nákladného motorového vozidla Volvo z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom Kia Ceed, ktoré viedla 37-ročná vodička,“ opísala Klenková.
Vodička osobného auta podľa nej utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste nehody podľahla. „Na mieste sa nachádzali všetky záchranné zložky. Vodiča kamiónu previezli na ošetrenie do nemocnice. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom, rovnako ako aj vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok,“ priblížila.
Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy, úsek cesty zostal pre dokumentovanie nehody na nevyhnutný čas neprejazdný. „Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Klenková.
„Podľa doposiaľ zistených informácií 27-ročný vodič nákladného motorového vozidla Volvo z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom Kia Ceed, ktoré viedla 37-ročná vodička,“ opísala Klenková.
Vodička osobného auta podľa nej utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste nehody podľahla. „Na mieste sa nachádzali všetky záchranné zložky. Vodiča kamiónu previezli na ošetrenie do nemocnice. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom, rovnako ako aj vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok,“ priblížila.
Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy, úsek cesty zostal pre dokumentovanie nehody na nevyhnutný čas neprejazdný. „Okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Klenková.