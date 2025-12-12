< sekcia Regióny
Zrážku s vlakom v Bolešove spôsobilo zrejme nerešpektovanie značenia
Pri nehode vznikla doposiaľ nezistená škoda, úsek bol neprejazdný asi tri hodiny.
Autor TASR
Bolešov 12. decembra (TASR) - Príčinou štvrtkovej (11. 12.) zrážky nákladného automobilu s vlakom v obci Bolešov v Ilavskom okrese bolo pravdepodobne nerešpektovanie dopravného značenia vodičom automobilu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Štyridsaťročný ročný vodič mal jazdiť s nákladným vozidlom po účelovej komunikácii, pred železničným priecestím, ktoré je bez priecestného zabezpečovacieho zariadenia, pravdepodobne nerešpektoval dopravné značenie a včas nezabrzdil pred železničným priecestím. Narazil do boku rušňa, ktorý v tom čase prechádzal po koľajniciach smerom od Ilavy na Dubnicu nad Váhom,“ priblížila Krajčíková.
Ako dodala, vodič nákladného vozidla utrpel vážne zranenia, v dôsledku ktorých ho letecky transportovali do nemocnice. Dychová skúška u rušňovodiča bola negatívna. U vodiča nákladného vozidla nariadili odber krvi.
Pri nehode vznikla doposiaľ nezistená škoda, úsek bol neprejazdný asi tri hodiny. Príčiny vzniku nehody zisťujú znalci.
„Štyridsaťročný ročný vodič mal jazdiť s nákladným vozidlom po účelovej komunikácii, pred železničným priecestím, ktoré je bez priecestného zabezpečovacieho zariadenia, pravdepodobne nerešpektoval dopravné značenie a včas nezabrzdil pred železničným priecestím. Narazil do boku rušňa, ktorý v tom čase prechádzal po koľajniciach smerom od Ilavy na Dubnicu nad Váhom,“ priblížila Krajčíková.
Ako dodala, vodič nákladného vozidla utrpel vážne zranenia, v dôsledku ktorých ho letecky transportovali do nemocnice. Dychová skúška u rušňovodiča bola negatívna. U vodiča nákladného vozidla nariadili odber krvi.
Pri nehode vznikla doposiaľ nezistená škoda, úsek bol neprejazdný asi tri hodiny. Príčiny vzniku nehody zisťujú znalci.